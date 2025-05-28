Нарушает права потребителей: авиакомпания навлекла на себя гнев туристов

На израильскую авиакомпанию подали иск в суд за изменение правил провоза ручной клади. С 20 мая пассажиры El Al Israel Airlines обязаны сдавать свои сумки в багаж, на борт разрешается брать лишь ценные вещи. Теперь путешественники требуют вернуть прежние условия или компенсировать неудобства. Запрос о рассмотрении дела направлен 21 мая.

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Истцом выступила жительница Иерусалима Ханна Финкельштейн, которая настаивает на недопустимости изменений перевозчиком правил в одностороннем порядке. Женщина отмечает, что нововведения не должны распространяться на пассажиров, купивших билеты до 20 мая. Этим клиентам авиакомпания должна позволить совершить полет на прежних условиях или выплатить компенсацию (деньгами или ваучерами).

Ханна Финкельштейн подчеркнула, что такая политика авиакомпании нарушает права потребителей, которые при оформлении перелета рассчитывали на определенные услуги, но по факту их не получили. Более того, путешественники теперь являются заложниками ситуации, так как не могут отказаться от рейса без потери денежных средств.

Ранее El Al Israel Airlines объявила о том, что все пассажиры, уже имеющие или планирующие приобрести билеты по тарифу Lite по любому направлению, обязаны сдавать в багаж ручную кладь. Какие-либо доплаты за это не берутся. Исключение лишь для медикаментов, необходимых во время полета, и других вещей, которые могут понадобиться в самолете. При этом членам клуба постоянных пассажиров со статусом SL и выше разрешается взять в салон ручную кладь, если имеются свободные места на багажных полках.

В авиакомпании объяснили новые правила желанием оптимизировать и ускорить некоторые предполетные процедуры, «чтобы обеспечить отправление рейса вовремя и с максимальным комфортом».