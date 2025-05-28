Стало известно, как меняется туристический поток между РФ и Белоруссией

Туристический поток между Россией и Белоруссией растет, этому помогает развитие транспортной инфраструктуры, включая новые рейсы. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

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«Растут взаимные туристические обмены. Общий туристический поток между нашими странами в 2024 году увеличился до 699 тыс. поездок. Это то, что учтено статистически, а на самом-то деле у нас на машину сел, поехал. И здесь мы делаем тоже все возможное для того, чтобы наиболее удобно можно было это сделать», — сказал он.

Оверчук отметил, что сейчас ведется работа по расширению дороги на участке федеральной трассы М-1 "Беларусь" в Смоленской области, где располагается пограничный пункт "Красная горка". Это должно "в значительной степени облегчить переезд из России в Белоруссию".

«В авиационной сфере тоже здесь происходит очень много изменений, — продолжил вице-премьер. — На сегодняшний день полеты в Белоруссию осуществляется из 20 российских регионов, причем количество рейсов в направлении постоянно увеличивается. И появились 2 новых, очень хороших направления: 2 апреля запущен новый рейс из Санкт-Петербурга в Брест, а 28 апреля уже из Москвы в Могилев».

Оверчук обратил внимание и на вопросы развития пригородного железнодорожного сообщения.