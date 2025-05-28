Решетников сообщил о масштабных изменениях в туризме стран СНГ

Масштабные изменения в сторону высокого качества и безопасности для туристов происходят в странах СНГ. Эти страны ожидает туристическая популярность - как было в России, где причиной активного развития внутреннего туризма стала, в том числе, пандемия коронавируса, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета по туризму государств-участников СНГ, которое проходит на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

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«Идут гигантские изменения. Развивается Казахстан, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан. Мы как чиновники ездим, мы это видим. И очень хочется поделиться этим восхищением с окружающими, призвать наших граждан больше путешествовать и по нашей прекрасной стране и выезжать к нашим соседям», — сказал Решетников.

Решетников отметил, что в странах СНГ обеспечивается высокий уровень комфорта и безопасности для туристов, гостеприимство в отношении россиян. Кроме того, жителей РФ и стран СНГ объединяет общая языковая среда.