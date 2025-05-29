Пять причин поехать в Грузию

Грузия колоритная и древняя страна. Горная природа, исторические объекты, яркая культура, грузинская кухня причин приехать сюда очень много. И мы расскажем о пяти из них.

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Первая причина: Тбилиси

Первая причина, конечно, прогуляться по столице Грузии Тбилиси. Один из старинных городов, в прошлом именуемый Тифлис. Город основал в V веке легендарный царь Вахтанг Горгасали, его бронзовый образ теперь стоит на месте дворца. В центре города сохранились улочки Старого Тбилиси. Атмосферный район, в котором много кафе, где кофе варят на песке. На балкончиках зданий XVIII-XIX веков можно увидеть горожан в костюмах тех времен. А в выходные дни по улицам проходят театральные шествия.

В Тбилиси стоит прогуляться по вернисажу любимому месту творческих людей. Здесь установлен памятник самому известному грузинскому художнику Пиросмани. Судя по картинам вернисажа, его стиль до сих пор популярен.

Практически из любой точки Тбилиси видна крепость Нарикала. Точная дата постройки неизвестна, но ученые предполагают, что в IV веке она уже существовала. Подняться к ней можно пешком или на канатке. Канатная дорога проходит над горной рекой Курой, так что из кабинки открываются превосходные виды на Тбилиси и окрестности. Крепость Нарикала разрушалась и отстраивалась. Примерно с XVIII века она уже не менялась. В крепости тоже царит дух творчества: здесь проходят мастер-классы, фотосессии и звучит живая музыка.

Сверху открывается панорама на город. И внимание привлекают куполообразные строения это крыши знаменитых Серных бань. Они стоят на месте термального источника. По легенде, именно благодаря целебной воде царь Вахтанг и основал город. Бани действующие, хотя им уже более 200 лет.

В Тбилиси много и современной архитектуры из стекла и металла. Здания, построенные в начале нынешнего века, уже стали визитной карточкой города.

Вторая причина: Батуми

Природа — одно из богатств Грузии. Страна находится практически в центре Кавказских гор. В районе Черного моря зона субтропиков. На побережье стоит древний город Батуми.

Есть легенда, что существует сквозная пещера, по которой можно от Черного моря попасть в соседний регион Имеретию, а это более 100 км. Здесь край реликтовых лесов, в которых сохранились даже следы динозавров. Вот так выглядят Колхидские заросли. В легендах по таким чащам ходили аргонавты и искали золотое руно.

«Золотое руно, которое приносило людям счастье и богатство, в этом лесу охранял свирепый дракон. Царь Колхиды только ему доверял главное сокровище. В густых зарослях царили мрак и полутьма. Стволы самшитов, тисов, дубов были окутаны шубой из изумрудного мха. Эту картину вы видите и сейчас. Этому лесу много миллионов лет.

Еще раньше, до колхидского леса, на месте этих гор было огромное море. Постепенно вода отступала, открывая дно толстый слой ракушечника. И на берег стали приходить животные того периода динозавры.

«Считается, что динозавры прошли по известняку, пока он был мягким. Позже он затвердел. Есть версия, что следы засыпало вулканическим пеплом. Совсем рядом был потухший вулкан. Вот этим следам 150 миллионов лет, — рассказывает Лаша Эрбелидзе.

Следы древних гигантов находятся в Сатаплийском заповеднике. На небольшом участке много отпечатков лап древних ящеров. И, по мнению ученых, они из разных исторических периодов.

«Смотрите, это уже другие следы. Им 60-70 миллионов лет. И они остались на другом слое известняка, он сравнительно молод. Пласты со следами динозавров разнятся по внешнему виду. И возрастная разница между ними составляет несколько десятком миллионов лет. Так что некоторые виды динозавров жили в разные эпохи и никогда друг с другом не встречались, — говорит историк.

В Колхидском лесу есть красивая пещера Прометея. Внутри несколько залов. Пока изучена небольшая часть прохода около 12 километров. Через пещеру протекает подземная река, по которой якобы могли путешествовать аргонавты и пройти путь к Черному морю. В наши дни пока что нашли только выход к горному озеру.

Третья причина: Пещерный город Вардзия

На юг Грузии стоит поехать, чтобы увидеть пещерный город, он же монастырский комплекс Вардзия. Его фасад издалека напоминает улей, а вблизи он поражает масштабом. Протяженность комплекса около километра. Строили его лучшие архитекторы в XI-XII веках, поэтому внутри полноценные комнаты с удобствами. Комплекс был многоэтажным, в нем около 600 помещений. Действовал водопровод, часть системы сохранилась. В городе жили монахи.

Пещерный комплекс Вардзия начинал строить царь Грузии Георгий III, а закончила его дочь царица Тамара. По задумке правителя в монастыре могли укрываться от вражеских набегов жители окрестных сел.

«В пещерах могло укрыться 45-50 тысяч человек это небольшой город.

Но землетрясение в XIII веке разрушило фасад комплекса, обнажились внутренние строения. Вражеские войска разграбили пещерный город. И несколько столетий по кельям ходили только пастухи. Лишь в конце XX века монастырь начал возрождаться. Часть комплекса, украшенная зеленью, закрыта для прохода туристов, потому что там живут монахи.

Четвертая причина: виноделие

Грузия родина оранжевого вина, которое сейчас очень популярно в Европе. Здесь его делают около восьми тысяч лет. Цвет напитку придают огромные глиняные кувшины квеври, которые закапывают в землю. Узнать секреты грузинского виноделия еще одна причина приехать сюда.

Огромные глиняные кувшины весом по 600 килограммов это и есть квеври. В каждый помещается почти тонна вина. Делают кувшины из глины. Чертежей нет, мастер работает на глаз. Он по кругу выкладывает жгуты глины, начиная с конуса. Обжигают квеври в специальном помещении. После установки кувшинов дверной проем закладывают кирпичами, а в небольшое отверстие закладывают дрова. Температура внутри достигает 1000 градусов, обжиг длится неделю. После обжига квеври выносят в сад. Сверху кувшины покрывают слоем цемента для укрепления, а дальше квеври отправляют виноделам в разные страны и, конечно, в марани.

Марани это грузинские винные подвалы. От квеври здесь видны только горлышки кувшины полностью находятся под землей. Таким образом, грузинское вино созревает при постоянной температуре и влажности. Туристам показывают, какова глубина пустого квеври примерно 1 м 70 см.

Марани есть почти в каждом грузинском доме, потому что вино здесь делают все. А некоторые умельцы устраивают марани даже на крыше.

Пятая причина: фестивали

В Грузии проходит много фестивалей. Большая часть посвящена, конечно, вину. Например, молодому. Перед новым сезоном виноделы открывают квеври в тех самых марани, чтобы попробовать оранжевое вино прошлого года. И это событие из домашнего праздника перерастает в народный.

В фестивалях участвуют и крупные производители вина, и небольшие семейные винодельни. Более сотни сортов вин. В приоритете те, что из квеври ведь это традиционный грузинский способ производства напитка. На фестивалях можно отведать блюда национальной кухни, в том числе лакомства. На первом месте, конечно, чурчхела.

В большой кастрюле несколько часов варят массу из виноградного сока и муки или крахмала. А затем в нее окунают гирлянду из орехов. Регионы ежегодно соревнуются между собой, кто сделает самую длинную чурчхелу. Так что на фестивалях можно увидеть гирлянды длиной до восьми метров.

Где вино там и сыр. Грузия может поспорить с Францией за звание первых сыроделов. Здесь столько же сортов, сколько дней в году. Названия не похожи на европейские, например: «чоги, «калти, «коби, «тенили. Один из сортов внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, называется он «дамбал хачо, то есть «прогнивший сыр. А самый популярный сулугуни в каждом регионе будет иметь свой вкус.

Особенность грузинских сыров в том, что каждый из них основа для другого. Имеретинский превращается в сулугуни. Из него получается чечил, а он, в свою очередь, становится тенили.

Грузинские сыры предлагают попробовать и в сырных лавочках Тбилиси. Дегустация бесплатная, а купить можно попозже. Например, после прогулки по вечернему городу. А каждый район Тбилиси в подсветке красив по-своему. И это еще одна из многих причин приехать в Грузию.