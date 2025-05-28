Диетолог предупредил о том, что нельзя делать в экзотических странах

В поездках за рубеж стоит быть аккуратными в вопросах питания, особенно если имеются связанные с ЖКТ заболевания или иные проблемы, сказала в беседе с RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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«Если заболевания или проблемы есть — нужно придерживаться своего рациона питания, подобранного врачом. В путешествиях лучше питаться в отелях или отельных ресторанах. Это будет определённой гарантией», — рассказала она.

В экзотических странах людям могут встречаться фрукты, которые они ранее не пробовали, продолжила врач.

«От них лучше воздержаться. Или попробовать прям небольшой кусочек. Если наступит аллергическая реакция, вы сразу это поймёте. Также старайтесь не употреблять сырое. Например, сырые виды мяса. Стоит отказаться от насекомых, а также рыбы, которую ранее не пробовали», — посоветовала Писарева.

По её словам, не следует пользоваться услугами уличных кафе и рынков, где блюда могут готовить без перчаток.

«Из лекарств стоит взять в поездку спазмолитики, средства от диареи, энтеросорбенты. И наверное, антибиотики, с покупкой которых могут возникнуть трудности в другой стране», — подытожила она.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал, что нужно иметь для поездки на автомобиле за рубеж.