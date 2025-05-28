В странах СНГ объявили тему нового года в туризме

Решение об объявлении каждого года тематическим принято на заседании Совета по туризму стран СНГ. Первым годом, объявленным тематическим в рамках новой инициативы, стал Год горного туризма, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников после заседания, которое прошло на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

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«Мы договорились о том, что каждый год, в рамках Совета по туризму, будет тематическим. И главное, что в этом году мы договорились темой сделать горный туризм. У нас есть Евразийский альянс горных курортов, который родился как инициатива бизнеса. Вначале было два курорта, сейчас уже пять курортов. И ситуация такая, что в каждой из стран СНГ приняты государственные программы по поддержке и строятся новые горнолыжные курорты», — сказал он.

По его словам, горнолыжные курорты в настоящее время также активно развиваются и в России. Ранее в ходе Совета Решетников заявлял, что Россия совместно со странами СНГ намерена сконцентрироваться на развитии горного туризма, сделав его безопасным, комфортным и доступным по цене.