Туристам добавили мест в летних поездах в Абхазию

Повод для радости любителям отдыха в Абхазии подкинули РЖД. В системе бронирования на летние рейсы поезда Москва – Сухум в обоих направлениях в продажу выставили еще по четыре вагона – по два купейных и плацкартных. Туристов об этом не проинформировали – новостей и релизов на эту тему нет. Но те, кто дежурит в поиске лишнего места, изменения быстро обнаружили.

Напомним: на старте продаж билетов на первые летние даты был ажиотаж. Туристы жаловались, что перевозчик выставлял всего четыре вагона, места в которых разлетались в считаные минуты.

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Мы решили проверить, как обстоят дела сейчас, когда в продаже вдвое больше билетов. По состоянию на 16:00 по московскому времени в продаже на 24 августа из Москвы была почти сотня мест в купе и чуть меньше в плацкарте. На эту дату бронирования открылись сегодня. В основном остались только верхние полки. Нижние чаще попадаются в купе – здесь все места предлагают за 10 тыс. В плацкарте в лучшем случае редкие боковушки или нижнее возле туалета – 6,2 тыс. На середину лета выбор также есть, но здесь вариантов вдвое меньше.

А вот в первые летние дни есть шанс уехать только в купе, но их немало – в полупустых вагонах, только добавленных в систему бронирования, заняты от силы одно-два купе из девяти возможных. Есть шанс уехать за 9,6 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из Воронежа покупают билеты в поезд Санкт-Петербург – Сухум с начальной станции. Переплачивать им приходилось, потому что система бронирования настроена таким образом, что предоставляет мало билетов для туристов с промежуточных остановок.