Авиакомпания бросила россиян с детьми, оставив их без еды и сна

Брошенные авиакомпанией EgyptAir в аэропорту Домодедово россияне с детьми провели 15 часов без еды и сна из-за отложенного рейса в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает TourDom.

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Уточняется, что борт должен был вылететь из Москвы 28 мая в 02:20, но откладывался более 10 раз из-за введенных ограничений на полеты. Более того, самолет, который должен был доставить пассажиров до египетского курорта, не смог сесть в Домодедово и был перенаправлен в Шереметьево, заявили в Telegram-канале «Авиаторщина».

EgyptAir не предоставила россиянам питание и ночлег, хотя многие из них были с детьми.

«У всех маленькие дети, никто не спал. Это уже невыносимо. Неужели ничего нельзя сделать? Получается, до нас никому нет дела, нас просто бросили на произвол судьбы!» — пожаловался один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что в воздушных гаванях Московского региона задержано и отменено более 100 рейсов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропортов. Работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.