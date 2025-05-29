В Санье разрабатывают новые маршруты круизных лайнеров

Центральный деловой район (CBD) китайского города Санья (южная провинция Хайнань) совместно с партнерской компанией разрабатывает новые международные маршруты на круизных лайнерах. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

По ее данным, CBD Санья и шанхайская компания Shanghai Blue Dream International Cruise недавно подписали соглашение о сотрудничестве по круизным маршрутам. В ближайшее время стороны намерены разработать ряд международных круизных маршрутов из Санья, которые будут выполняться на лайнере Blue Dream Melody в период с четвертого квартала 2025 года по первый квартал 2026 года. Планируется не менее 10 рейсов по ряду популярных туристических направлений, включая Гонконг и страны Юго-Восточной Азии.

Стороны, пишет издание, договорились и о стратегическом сотрудничестве на ближайшие три года, которое касается разработки круизных маршрутов, оптимизации услуг и совместного выстраивания отраслевой экосистемы.

В настоящее время администрация Центрального делового района города Санья работает над пересмотром мер поддержки развития круизной, яхтенной и судоходной индустрии. Соответствующая политика будет направлена на поддержку строительства сети международных круизных маршрутов, углубление стратегического сотрудничества с круизными компаниями и активное продвижение строительства экспериментальной зоны круизного туризма.