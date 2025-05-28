Взрыв в Шаньдуне затронул популярные курорты Китая

В провинции Шаньдун, расположенной примерно в 2,5 тыс. километров от Хабаровска, произошел мощный взрыв на заводе компании Shandong Youdao Chemical – мирового лидера по производству пестицидов, включая хлорпирифос. По данным South China Morning Post, пламя мгновенно охватило производственные цеха, а один из сотрудников, по словам очевидцев, успел спрыгнуть с горящей цистерны за секунды до ее детонации.

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«Спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Задействованы 232 специалиста и 55 единиц техники. Все силы направлены на минимизацию последствий», – сообщили представители Центрального телевидения Китая.

На данный момент подтверждена гибель пяти человек, 19 пострадали, шестеро числятся пропавшими без вести. Власти подчеркивают, что медицинская помощь организована, а расследование причин аварии уже начато.

Инцидент произошел в промышленной зоне города Гаоми, который находится вблизи ключевых туристических направлений провинции – Бэйдайхэ, Яньтая, Даляня, Вэйхая и Циндао. Эти курорты, известные пляжами Желтого моря и развитой инфраструктурой, традиционно популярны среди жителей Дальнего Востока России: средняя стоимость тура из Владивостока составляет 47–50 тыс. рублей за 7 ночей.

«Риск паники среди туристов минимален. Несмотря на масштабы ЧП, курортные зоны удалены от эпицентра взрыва», – сообщили «ФедералПресс» в приморской туркомпании.

Местные власти и туроператоры заверяют, что угрозы для отдыхающих нет, а качество воздуха и воды контролируется. Однако экологи не исключают долгосрочных последствий из-за возможного выброса токсичных веществ, что может повлиять на спрос в будущем.

Напомним, ранее «ФедералПресс» рассказывал, чем популярен у дальневосточников приграничный китайский город Хуньчунь. Многие отправляются сюда просто даже на выходные.