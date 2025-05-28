Россия и Иордания договорились об отмене визового режима для туристических поездок. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин завизировал распоряжение, одобряющее проект соответствующего соглашения между двумя странами.

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На данный момент глава кабмина поручил МИД провести переговоры с Иорданией и подписать это соглашение от имени Правительства РФ.

Согласно документу граждане обеих стран во время туристических поездок получат право находиться на территории другого государства без визы до 30 дней, при этом общий срок пребывания не должен превышать 90 суток в течение года.

В настоящее время российские туристы могут получить визу по прибытии в аэропорт Аммана, заплатив 50 долларов, либо оформить ее заранее через официальный сайт иорданского МВД. Такой документ действует 30 дней с возможностью продления еще на месяц. Граждане Иордании, в свою очередь, имеют возможность оформить электронную визу для посещения России.

Ранее власти отмечали, что важным шагом в развитии двусторонних отношений стало возобновление авиасообщения между Москвой и Амманом в октябре 2024 года. Авиакомпания Royal Jordanian начала полеты по этому маршруту с частотой 2 раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Ожидается, что отмена визовых требований будет способствовать дальнейшему росту туристического обмена между двумя странами.