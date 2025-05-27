Спрос на отдых в Турции среди россиян установил рекорд

Россия приветствует рекордные показатели туризма в Турцию среди россиян и на этом фоне уделяет особое внимание обеспечению безопасности российских граждан на турецких курортах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Российские граждане любят отдыхать в Турции. Число отдыхающих из нашей страны было рекордным среди всех других стран в прошлом году. Мы приветствуем такой настрой и в этой связи большое внимание уделяем обеспечению безопасности наших граждан на турецких курортах, особенно в связи с тем, что сейчас начинается туристический сезон", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Кроме того, российская сторона готова наращивать сотрудничество с турецкими коллегами и по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, отметил Лавров. Это, в частности, касается вопросов, связанных с необходимостью сотрудничать в тушении и предотвращении лесных пожаров и других природных бедствий.

Российская и турецкая стороны в ходе переговоров также обсудили подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в конце июня в Москве.