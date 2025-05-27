В России рассчитывают на рост взаимного турпотока с Абхазией

Россия рассчитывает на рост взаимного туристического потока с Абхазией. Об этом заявил на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Российский премьер осмотрел стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме. В центре экспозиции - реконструированный международный аэропорт Сухума.

"Очень рад, что прямое сообщение, наконец, открыто", - отметил Мишустин, осматривая проект аэропорта. Он назвал важным, чтобы "и пассажирский поток, и туристический поток был взаимным".