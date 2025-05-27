Манга стала причиной снижения количества бронирований туров в Японию

Пророчество, описанное в японской манге, напугало туристов со всего мира, планирующих поездку в Японию. Из-за опасений бронирование туров снизилось наполовину. Исключение составляют россияне, которых предсказание не отпугнуло. Об этом сообщает Shot.

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Комикс Ре Тацуки «Будущее, которое я видел», изданный в 1999 году, предсказал катастрофу в Японии, которая действительно произошла в марте 2011 года. Тогда регион Тохоку потрясло мощное землетрясение, унесшее жизни более 20 тысяч человек. При переиздании манги четыре года назад в нее добавили упоминание еще одной масштабной трагедии, якобы ожидаемой в июле 2025 года.

Иностранные туристы, особенно из азиатских стран, начали массово отменять поездки. По данным туроператоров, уровень бронирования туров в Японию упал на 50 процентов.

В то же время российские путешественники сохраняют спокойствие. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, туроператоры не зафиксировали снижение спроса. Напротив, интерес к Японии среди россиян вырос — за первый квартал 2025 года поток туристов увеличился на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Telegram-канал.

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