Эксперт дал рекомендации планирующим отдых в Таиланде

Туристы, прибывшие на «зимовку» в Таиланд, столкнулись с блокировкой банковских карт крупнейшим тайским банком Bangkok Bank. Вице-премьер Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, как обезопасить себя при поездке в Тай.

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Чтобы не испытывать сложности, связанные с блокировкой банковских карт при поездке в Таиланд, необходимо запастись наличными. Такие рекомендации дал вице-премьер Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя блокировку банковский карт и счетов российских туристов крупнейшим тайским банком Bangkok Bank.

В первую очередь под блокировку попали туристы, которые въехали в Таиланд по туристической визе и там поселились, совершая частые короткие въезды-выезды в соседние государства, чтобы не превысить предельный срок пребывания в стране.

В разговоре с «АиФ» эксперт объяснил, теперь для них единственный способ получить свои деньги, закрыть счет в банке. После прекращения обслуживания карты всю сумму можно получить наличными.

Избежать таких неудобств помогут наличные, которые туристам всегда рекомендовано иметь при себе.

«К туристам, прилетевшим на неделю-другую, это все никак не относится», — успокоил Мурадян.

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