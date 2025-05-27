Без виз и языковых барьеров: где отдохнуть летом 2025 года

Страны Содружества уже много лет являются альтернативой модным зарубежным курортам. Их популярность обусловлена приемлемыми ценами на гостиницы, отсутствием ограничений на полеты и по-соседски щедрым гостеприимством. MIR24.TV подготовил путеводитель по самым главным достопримечательностям стран СНГ и Грузии в 2025 году.

Азербайджан: обворожительное Баку и побережье Каспийского моря

Летний отпуск в странах Содружества может быть не менее ярким и запоминающимся, чем за границей. Здесь есть горы, море, озера, старинные города и современные курорты.

Чем привлекателен Азербайджан? Тут и современные отели, и теплое море, и богатая кухня. Баку — столица с уникальной архитектурой, где старинные здания соседствуют с современными «чудесами.

Основные культурные объекты:

Дворец Ширваншахов: исторический комплекс, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Построен в XIII-XVI веках. В 1964 году дворцовый комплекс был объявлен музеем-заповедником и взят под охрану государства.

Девичья башня: сооружение XII века, также в списке ЮНЕСКО, высотой 28 метров.

Азербайджанский национальный музей ковра: первый в мире музей, посвященный коврам, основан в 1967 году. Это специализированный музей по сбору, сохранению и изучению ковра.

Культурный центр Гейдара Алиева: современное здание с волнообразным дизайном, символизирующее устремленность в будущее. Представляет собой комплексное сооружение, которое включает аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы.

«Каспийское море быстро прогревается. Пляжный сезон в стране длится с мая по октябрь, что делает Азербайджан отличным выбором для летнего отдыха. Перелет Москва- Баку на одного обойдется 40-45 тысяч рублей, туда и обратно. А проживание в 3* отеле — 40 тысяч рублей на двух человек с завтраком. Или от 55 тысяч рублей в 4* отеле на двух человек с завтраком.

Беларусь: спокойный отдых и национальные парки

Основная причина, чтобы отправиться в путешествие в Беларусь, — это многообразие музеев и памятников. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина — исторический комплекс на территории Беларуси, на основе восстановленных фортификационных сооружений. Брестская крепость — одно из самых популярных и посещаемых мест, мемориальный комплекс мирового значения.

«Беларусь — бюджетное направление. Озеро Нарочь, национальные парки и сам Минск дают спокойный отдых и качественную инфраструктуру. Поездка на двоих на пять ночей с перелетом стоит от 30 тысяч рублей. В подарок можно приобрести косметику на травах, льняную одежду и сладости, — отметил Альберт Бодокия.

Казахстан: бюджетно, без туристов, с необычными пейзажами

В Казахстане разнообразная природа: бесконечные степи, горы, озера и каньоны. Сухое и жаркое лето смягчается красивыми озерами, такими как Балхаш, Алаколь, и выходом к Каспийскому морю.

Что посмотреть?

Актау. Город на берегу Каспийского моря с развитой инфраструктурой. Идеально для пляжного отдыха и знакомства с пустынной природой.

В 40 км от города Актау находится лечебный радоновый источник с температурой воды +40+50 °C.

Озеро Балхаш. Второе по величине соленое озеро мира. Здесь можно заняться водными видами спорта и рыбалкой. Вертолетные экскурсии над озером подарят незабываемые впечатления.

Отдых на Каспийском море возможен с конца мая по сентябрь. В начале сезона температура воды достигает +19°C, а в июле +23+25°C. Сентябрь — бархатный сезон с комфортной температурой (+25 °C) и теплым морем. Перелет Москва-Актау 00 около 35-40 тысяч рублей туда и обратно. Проживание — около 50 тысяч рублей в 4* отеле рядом с Каспийским морем на двух человек на 9 дней с завтраком.

Кыргызстан — идеальное место для отдыха с чистым озерами и живописным кемпингам

«Главная достопримечательность страны — озеро Иссык-Куль. Самое большое горное озеро в Кыргызстане и второе по прозрачности в мире после Байкала. Благодаря мягким зимам и солености воды оно никогда не замерзает. Это одно из крупнейших и одно из самых глубоких в мире озер — 668 метров, — дополняет Петр Щербаченко.

Гор в Кыргызстане много: системы Тянь-Шань и Памир занимают три четверти территории государства. Тянь-Шань — «Небесные горы — простираются на 2800 км и включают 88 хребтов. Пик Победы, высотой 7439 метров, является самым высоким в Кыргызстане и привлекает альпинистов со всего мира. Местные горы идеально подходят для любителей активного отдыха и трекинга.

Авиаперелет Москва-Бишкек обойдется в 40 тысяч рублей на одного человека (туда и обратно). Проживание 9 дней на двоих — от 40 тысяч рублей в трехзвездочном отеле.

Армения: озеро Севан — жемчужина страны

Озеро Севан в Армении — второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тем, кто устал от городской суеты и ищут вдохновение, стоит направиться в Дилижан. Расположен в северо-восточной части Армянского нагорья, а вместе с тем фактически на территории одноименного заповедника.

Прямые рейсы из Москвы и обратно стоят от 30 тысяч рублей, из Еревана до Севана можно доехать на автомобиле — около 100 км. На такси примерно это стоит 1300 рублей. Проживание — от 35-45 тысяч рублей на двоих за 9 дней в 3* отеле.

Таджикистан: дикая природа и высокогорные озера

Озеро Искандеркуль является визитной карточкой Таджикистана. Путь к озеру лежит через Варзобское ущелье и является одним из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана — Анзоб. На автомобиле предстоит преодолеть 140 километров (или около 3 часов дороги).

«Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, можно оказаться у озера Искандеркуль и прогуляться по побережью, увидеть захватывающие виды. Добраться из Москвы до Душанбе возможно на самолете за 50 тысяч рублей, туда и обратно. Проживание в отеле стоит на двоих на 9 дней около 50-60 тысяч рублей, — говорит Петр Щербаченко.

Узбекистан: для романтиков и любителей древности

Самые популярные туристические объекты — города Великого шелкового пути: Самарканд, Бухара и Хива. И не забывайте про главный город Узбекистана — Ташкент.

«Лето в странах СНГ — это возможность отдохнуть недалеко, без виз и языковых барьеров. Природное разнообразие, теплый прием и умеренные цены делают ближнее зарубежье все более популярным направлением для отпуска. Узбекистан предлагает культурные маршруты по Бухаре, Самарканду и Ташкенту, а также летний отдых у Чарвакского водохранилища и озера Айдаркуль. Плов, лепешки, урюк и чай с душистыми травами — неотъемлемая часть поездки. Бюджет — от 55 тысяч рублей за тур на двоих. Сувениры — расписная посуда, ткани и сухофрукты.

Молдова: средневековые крепости

В Кишиневе смешались архитектурные изыски: французский стиль и черты готики, византийская и романская архитектура. Что посмотреть?

Парк имени Стефана III Великого;

Национальный музей истории республики Молдова;

Национальный музей этнографии и естественной истории;

Музей истории города в помещении водонапорной башни XIX века;

Дом-музей Пушкина.

В небольшом городе Хынчешть загляните в дворец Манук-Бея, в городке Яловены — на известные винодельни. Сороки — необычайный по своей архитектуре город, здесь находится средневековая Сорокская крепость, построенная в XV веке. Также для обязательного посещения — этнографический заповедник «Музей села, цитадель XVI века в Бендерах, замок Мими.

Основной вариант билета на самолет Москва — Кишинев (туда и обратно) — перелет с пересадкой. Его стоимость — от 27 тысяч рублей. Проживание — от 2,5 тысячи за сутки в 3* отеле.

Грузия: древнейшие города и монастыри на холмах

Зачем ехать в Грузию? Именно здесь находятся атмосферные и колоритные города, оздоровительные курорты, винодельческие регионы. Тбилиси — один из быстро развивающихся городов. Стоит обязательно прогуляться по старому тбилисскому району Мтацминда, найти в нем нижнюю станцию фуникулера и оказаться на вершине доминирующей над городом Святой горы. Также обязательно подниметесь по Вифлеемской лестнице к древним Вифлеемскими церквям, сходите в серную баню.

Монастыри Мцхеты входят в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Среди них — Джвари на холме, со стен которого открывается приятная картинка слияния рек Арагвы и Куры. Зайдите в самую намоленную церковь Гергети и крепость Ананури, посетите горнолыжный курорт Гудаури, Крестовый перевал и городок Степанцминда (Казбеги). При наличии собственного транспорта можно съездить в живописную долину Сно. Бюджетные перевозчики предлагают перелеты Москва — Тбилиси — Москва от 26 ⁠тысяч рублей. Гостиницы — от 8 тысяч рублей за сутки в 5* отеле.