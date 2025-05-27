Как изменилась стоимость семейного отдыха в Китае

Стоимость семейного отдыха в Китае в этом году снизилась на 10%, сказал НСН Воксан Арзуманов.

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Турция дороже Китая: средний чек отдыха в Турции достиг 130 тысяч рублей за одного, а посетить Китай можно за 90 тысяч рублей за одного, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

«Почему Китай? Там цены на отдых с детьми начинают в среднем от 90 тысяч рублей (на человека – прим. НСН). И этот средний чек снизился по сравнению с прошлым годом приблизительно на 10%. В Турции, наоборот, средний чек вырос. У них довольно серьезная инфляция, но цены выросли незначительно: если раньше средний чек составлял 125 тысяч рублей, то сейчас 130 тысяч рублей на человека за отдых. В Эмиратах дешевел – в среднем с 96-97 тысяч рублей с человека. Связано это с погодой: не каждый готов лететь летом в ОАЭ», – сказал собеседник НСН.

Ранее Арзуманов заявил, что по итогам зимнего сезона у россиян пользовалось большим спросом китайское направление Хайнань и «уже почти русский» Таиланд, куда летали благодаря удобным прямым рейсам, а также демократичным ценам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».