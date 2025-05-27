Как изменились предпочтения туристов с детьми за рубежом

Семьи с детьми выбирают то направление, где есть «все включено», сказал НСН Воксан Арзуманов.

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Порядка 60% туристов, посещающих Египет, приезжают туда с детьми, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

«По выездному туризму альтернативы Турции на данный момент нет. В ближайшее время его и не будет. Семьи с детьми в первую очередь выбирают то направление, где есть "все включено". Китай без расширенного "все включено" показывает себя как хорошее направление для отдыха с детьми. Китай давит своими ценами и программами, и люди туда летят. Там можно достаточно недорого и хорошо отдохнуть с ребенком. Остальные топовые направления остались плюс-минус теми же – Турция, Египет, Арабские Эмираты. Мальдивы раньше считались отдыхом класса люкс, а сейчас многие местные отели сопоставимы по ценам с отдыхом в Турции. По нашим данным, в Египте 60% туристов отдыхают с детьми, в Турции примерно столько же, на Мальдивах – 45%, в ОАЭ – 50%, в Китае – уже больше 50% туристов отдыхают с детьми», – сказал собеседник НСН.

Ранее Арзуманов заявил в пресс-центре НСН, что перед отправкой детей в заграничные лагеря родителям необходимо убедиться, что перевозчик является туроператором по выездному туризму.