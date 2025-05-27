«‎Турпомощь» открыла горячую линию для пассажиров Turkish Airlines

Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для туристов, которые столкнулись с переносами или отменами рейсов Turkish Airlines. Об этом сообщает пресс-служба объединения.

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«На базе ассоциации "Турпомощь" организована "горячая линия", призванная поддержать российских организованных туристов, столкнувшихся с неудобствами из-за переносов и отмен рейсов авиакомпании Turkish Airlines», — говорится в сообщении.

Линия создана для оперативного информирования и консультирования по вопросам, связанным с изменением расписания рейсов, возвратом билетов и другими проблемами, вызванными текущей ситуацией. Горячая линия работает в многоканальном режиме: +7 (499) 678-12-03, рассказали в ассоциации.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах ночью 26 мая.