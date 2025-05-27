Президент Абхазии сообщил о развитии туризма в стране

Власти Абхазии рассчитывают на рост турпотока в 2025 году, в том числе за счет летнего отдыха, сообщил ТАСС президент страны Бадра Гунба на Кавказском инвестиционном форуме.

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«Главное для туриста - это возможность удобно добраться, в первую очередь, транспортные условия. Открытие аэропорта, реконструкция моста, открытие железнодорожного сообщения - все скажется в итоге увеличением количества турпотока в Абхазии. Говорить прогноз - вещь неблагодарная. По итогам летнего горного сезона мы, конечно же, подсчитаем фактическое количество пребывания. Но уверен, что количество отдыхающих увеличится по сравнению с предыдущими годами», — сказал он.

Гунба отметил, что Абхазия за последние несколько лет активно развивает свою инфраструктуру, в том числе туристическую и сельскохозяйственную: в стране открываются объекты размещения открываются, создаются предприятия.

«Безусловно, все это благоприятно сказывается на увеличении численности и туристического потока», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой заявил, что Россия ожидает, что турпоток с Абхазией в этом году вырастет минимум на 7% или больше. Путин также отметил важность логистики и аэропорта в вопросе потенциального увеличения числа туристов.