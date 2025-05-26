Туристка обвинила пятизвездочный отель Турции в размещении в «сыром подвале»

Российская туристка обвинила турецкий отель A Good Life Utopia Family Resort 5* (Аланья) в плохих условиях размещения. Ее якобы поселили «в сыром номере в подвале», а через какое-то время она заболела, пришлось вызывать скорую. Об инциденте сообщил тг-канал Shot.

Татьяна из Москвы, фотограф по профессии, купила горящий тур на 6 дней за 94 тыс. руб. на двоих с подругой. Номер был выбран «с видом на двор». Однако по приезде оказалось, что окно выходит на глухую бетонную стену, а в комнате, по словам россиянки, «сыро и невозможно дышать». Подруги пробовали обратиться к администратору, но он заявил, что гости «не заслуживают» хороший номер, и предложил доплатить за переселение.

Туристки отказались. А через какое-то время Татьяна заболела: началась длительная рвота. Девушку госпитализировали, сутки она провела в больнице. Расходы на лечение – 150 тыс. руб. – оплатила страховая компания. Когда россиянку выписали, девушки решили все-таки сменить номер.

Редакция направила запрос в A Good Life Utopia Family Resort, ответ пока не поступил.

Участники чата для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0» предположили, что туристов заселили согласно указанному в бронировании номеру – в promo room или economy.

«Если они доплачивали 50 евро, им, возможно, сделали апгрейд до стандарта, цена адекватная», – говорит член редколлегии «ТурДома» турагент Александр Руднев.

Что касается того, что гости «не достойны хорошего номера», специалисты высказали версию, что слова администратора неверно перевели, скорее всего, он имел в виду «не оплатили».

Как убедился корреспондент TourDom.ru, в отеле A Good Life Utopia Family Resort агрегаторы предлагают номера economy площадью 24 кв. м «с видом на окрестности». Сказать, что комната находится в подвале, нельзя: судя по видео, снятому заболевшей россиянкой, пол находится на одном уровне с землей. Туристы, ранее отдыхавшие в гостинице и оставившие отзывы, предупреждают:

«Учтите, на первом этаже “экономы” некомфортные – в цоколе, с видом на стену».

Как бы то ни было, вряд ли есть прямая зависимость плохого самочувствия москвички с неудачным заселением, причиной тошноты мог стать банальный ротавирус или другая инфекция. Во всяком случае, доказать взаимосвязь заболевания с размещением будет сложно, поскольку случай единичный, отмечают турагенты.