Турагенты пытаются «подстелить соломку», продавая авторские туры

TourDom

После резонансного приговора по делу о гибели туристов в московском коллекторе турагенты пытаются &laquo;подстелить соломку&raquo;. Они интересуются, какой документ мог бы их в случае чего подстраховать при продаже туров по России, связанных с активным отдыхом.&nbsp;

Турагенты пытаются «подстелить соломку», продавая авторские туры
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По словам одной из участниц профессионального сообщества &laquo;Курилка ТурДома 2.0&raquo;, ее клиенты обратились за помощью в организации тура по Дагестану и даже нашли конкретного исполнителя &ndash; местного гида, который мог бы сделать необходимую им программу. Турагент озадачился составлением договора с физлицом, но этого, как считают эксперты, недостаточно.

Юрист Игорь Косицын объяснил: при организации и продаже так называемых авторских туров использовать понятие &laquo;турагент&raquo; некорректно. &laquo;Турагент &ndash; это лицо, реализующее турпродукт туроператора, и даже понятие агент тут тоже не применимо, поскольку фактически в данном случае они выступают в качестве организаторов (бронируют размещение, трансферы, экскурсии и т. д. у разных поставщиков, разрабатывают маршрут и продают это за общую стоимость). И хотя формально признаков турпродукта тут может не быть, организаторы авторских туров несут ответственность, сопоставимую с туроператорами&raquo;, &ndash; сказал юрист.

При этом необходимо иметь договоры со всеми поставщиками услуг и убедиться, что каждый из них имеет либо разрешение, либо лицензию, либо законное право оказывать эти услуги: &laquo;Например, если на экскурсию с маршрутом повышенной сложности выведет неаттестованный гид и случится смерть или причинение вреда здоровью туристов на маршруте, к уголовной ответственности привлекут и самого гида, и организатора&raquo;.&nbsp;

По поводу Дагестана собеседники TourDom.ru высказали мнение, что &laquo;в республике непросто с заключением договоров&raquo;, не все объекты размещения и гиды их подписывают, а для организатора &ndash; это очевидный риск. Однако, по словам руководителя компании &laquo;Этнотревел&raquo; Саадулы Омарова, подобное относится только к гидам-самозванцам. &laquo;Возможно, это практикуется теми, кто ведет нелегальную деятельность &ndash; где-то в горах. Если обращаться к официальным туроператорам, проблем с договорами &ndash; и агентскими и остальными &ndash; никаких нет. Все абсолютно законно&raquo;, &ndash; сказал Омаров.

&laquo;Если говорить о готовых турах на агентской основе, то я бы рекомендовал их продавать от туроператоров внутреннего туризма либо не продавать вообще, потому что убедиться в безопасности таких туров и проверить каждого участника агенту невозможно&raquo;, &ndash; посоветовал Игорь Косицын.

Отдых за границей
Игорь Косицын