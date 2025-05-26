Bangkok Bank массово блокирует карты российских туристов в Таиланде

Крупнейший банк Таиланда, Bangkok Bank, начал массовую блокировку карт и счетов иностранных клиентов, включая российских релокантов и туристов. По данным Mash, со вчерашнего дня у многих перестали работать карты, а доступ к мобильному банку был ограничен.

© tourdom.ru

Офисы банка переполнены возмущенными клиентами из России, пытающимися разобраться в ситуации. Как выяснилось, единственный способ получить свои средства – досрочно закрыть счет, после чего банк полностью прекращает обслуживание.

Наличные можно снять только при личном визите, доверенности и онлайн-запросы не принимаются. Исключение сделано для россиян, состоящих в браке с тайцами, владеющих недвижимостью в стране или имеющих долгосрочные визы.

Накануне тайские власти заявили о раскрытии схемы, при которой на имена китайских туристов массово открывали счета для обналичивания и переводов. Сейчас идут следственные действия, и, возможно, именно этот инцидент спровоцировал ужесточение политики Bangkok Bank в отношении иностранцев.

Отметим, что Bangkok Bank был единственным банком, который открывал счета туристам. Для этого требовался небольшой взнос и пара документов.