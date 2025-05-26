Как рыбы-попугаи создают пляжи Мальдив

Когда мы любуемся Мальдивами с их бирюзовым морем и белоснежными пляжами, редко задумываемся, что эту красоту во многом создают рыбы. А именно — рыбы-попугаи. Эти яркие морские обитатели с клювообразными зубами соскребают водоросли с кораллов, захватывая кусочки мёртвого рифа. В результате их пищеварения образуется мелкий белый песок — тот самый, на котором мы потом гуляем босиком. Одна такая рыба способна производить до 320 килограммов песка в год.

Для Мальдив, где средняя высота над уровнем моря — около 1,5 метра, этот песок — вопрос выживания. Без него пляжи исчезнут, а вместе с ними — и часть островов. Кроме того, рыбы-попугаи помогают поддерживать здоровье кораллов, очищая их от водорослей, что важно для всей подводной экосистемы.

Однако из-за рыболовства их становится всё меньше. Это угрожает не только самим рыбам, но и рифам, пляжам и всей жизни вокруг. Власти Мальдив запретили лов этих рыб в рифовых зонах, пытаясь сохранить хрупкое равновесие. Каждый белый пляж на Мальдивах — результат невидимой, но важной работы этих удивительных созданий. Подробнее о рыбах-попугаях, которые трудятся во благо, можно узнать на сайте Туристас.