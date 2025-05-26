Сейшелы — это архипелаг из 115 островов, каждый из которых предлагает свой формат отдыха. Чаще всего туристы выбирают три основных направления: Маэ, Ла-Диг и Праслин. Все они отличаются атмосферой и инфраструктурой.

Маэ

крупнейший остров и деловой центр архипелага. Здесь сосредоточены международный аэропорт, роскошные отели, яхт-клубы и ночная жизнь. Это место подойдет тем, кто предпочитает развитую инфраструктуру, но стоит учитывать, что Маэ – самый оживленный остров.

Ла-Диг

остров с самой расслабленной атмосферой. Здесь практически нет автомобилей, основное средство передвижения – велосипед. Ла-Диг известен своими живописными пляжами, в том числе одним из самых фотографируемых в мире, и обилием дикой природы.

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Праслин

Оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между природой и комфортом. Здесь много уединенных пляжей, экскурсионных маршрутов и спокойных отелей. Остров также знаменит национальным парком Валле-де-Мэ, где растут уникальные пальмы коко-де-мер.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tonysibir.