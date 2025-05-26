Туроператор открыл продажу туров в Абхазию с прямым перелетом

В системе бронирования туроператора Библио-Глобус 26 мая появились туры в Абхазию с прямым перелетом. Ежедневные рейсы в течение всего сезона будет выполнять авиакомпания iFly на Airbus A330 из столичного аэропорта Шереметьево начиная с 12 июня и по 24 октября включительно.

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Ранее рейсы в Сухум из Москвы запустил татарстанский перевозчик UVT-aero на 50-местных Bombardier CRJ-200, а из Нижнего Новгорода летают 100-местные Embraer «Икара». Однако именно iFly станет первой авиакомпанией, которая впервые более чем за 30 лет задействует на абхазском направлении широкофюзеляжный самолет. За один рейс аэробус iFly будет перевозить до 378 пассажиров, поэтому можно ожидать, что турпоток значительно вырастет.

В прямой продаже билетов iFly нет. Все рейсы планирует загружать Библио-Глобус. Тур на неделю с вылетом 12 июня можно приобрести по цене от 69–70 тыс. руб. – в эту сумму входит перелет, проживание в отеле «Страна души» (Сухум) для двух человек и питание полный пансион.

Ряд курортов Абхазии, например Гагра, расположены ближе к аэропорту Адлера, чем Сухума. Однако, судя по системе бронирования туроператора, немало отелей (более 50) есть и в самом Сухуме. Кроме того, туристы могут отправиться на отдых в южные районы республики.

Как рассказал «ТурДому» один из авиаспециалистов, имеет значение тот факт, что сухумский аэропорт позволяет пилотам взлетать и садиться в двух направлениях. Это отличает его от сочинского, где заход возможен только со стороны моря. В советское время Сухум принимал до 5000 пассажиров в час и часто использовался как запасной аэродром в ситуациях, когда по метеоусловиям пилоты не могли сесть в Сочи или других городах региона.