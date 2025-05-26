Семь стран Европы закроют филиалы визовых центров в России

Сразу семь европейских стран закроют филиалы визовых центров в Мурманске. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что в этом городе больше не будут работать филиалы визовых центров Болгарии, Словении, Финляндии, Чехии, Швеции, Хорватии и Литвы. По данным источника, почти все указанные страны, кроме Болгарии, в последние годы почти не выдавали визы в России.

Так, Финляндия, Литва и Чехия перестали принимать почти все заявки из-за введенных ограничений, Словения и Хорватия имели очень маленькое количество обращений, а Швеция прекратила прием документов осенью 2024 года из-за нехватки кадров.

Тем временем общее количество шенгенских виз, получаемых в России, растет, пишет Telegram-канал. Такая тенденция наблюдается за счет нескольких стран, которые не сокращают свои филиалы. В их числе — Италия, Франция, Испания, Венгрия и Греция.

Ранее Литва перестала принимать заграничные паспорта россиян старого образца. Нововведение будет действовать с 26 мая 2025 года.