Саудовская Аравия разрешит туристам покупать и употреблять алкоголь

Власти Саудовской Аравии планируют частично легализовать продажу и потребление алкоголя с 2026 года. Этот шаг связан с подготовкой к чемпионату мира по футболу, который пройдет в королевстве в 2034-м.

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С середины прошлого века в стране действует полный запрет на алкоголь, но теперь его смягчат для туристов и иностранцев. По данным местных СМИ, спиртное будет доступно в 600 локациях, включая отели и курорты, дипломатические кварталы, ключевые туристические зоны.

Разрешены только пиво, вино и сидр. Крепкий алкоголь (больше 20 градусов) останется под запретом.

Крупные гостиничные сети уже адаптируют инфраструктуру под новые правила. Однако продажи будут строго контролироваться, вести их можно только в лицензированных заведениях.

На фоне изменений обсуждается и возобновление прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией. По данным Генпрокуратуры РФ, переговоры ведут Red Wings и Flynas. Главное препятствие – риски задержания самолетов из-за санкций. Саудовская сторона пока не дала гарантий защиты от требований третьих стран.

Отметим, данную тему обсуждают и читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многие подписчик уверены, что снятие полного запрета на алкоголь прибавит стране туристической привлекательности, однако ее инфраструктура пока не готова к массовому турпотоку.