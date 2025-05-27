Восточный Таиланд: тихий отдых на островах и бонусы для туристов в 2025 году

Если вам кажется, что отдых в Таиланде — это только Пхукет и Паттайя, есть альтернатива — восточная провинция Трат. Это направление пока не слишком популярно у туристов, но активно развивается и предлагает более спокойный и доступный отдых. Острова, где отдыхают не по шаблону: новый маршрут по Таиланду с бонусами - об этом подробнее можно узнать на сайте Туристас.

В 2025 году в стране проходит акция «Удивительный Таиланд: Год туризма и спорта», в рамках которой запущена программа «Открытие Трата». Bangkok Airways совместно с более чем 50 заведениями предлагают скидки на проживание, питание и покупки на островах Ко Чанг, Ко Куд, Ко Мак и в Чантабури. Туристы также могут принять участие в розыгрыше бесплатных авиабилетов, если потратят от 200 бат (около 500 рублей) в партнёрских местах. Авиаперелёт Бангкок-Трат туда-обратно с багажом обойдётся примерно в 8,3 тыс. рублей. Акция действует до 20 августа, итоги — 1 сентября.

Ко Чанг — третий по величине остров в стране, с развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и комфортными отелями. Ко Куд — место для тихого отдыха с джунглями, рыбацкими деревнями, прозрачным морем и уютными пляжами. Номера на двоих обойдутся от 3,6 тыс. до 102 тыс. рублей за ночь. Ко Мак — компактный остров без шумных вечеринок, с белыми пляжами и возможностями для снорклинга, каякинга и кулинарных мастер-классов. Проживание здесь стоит от 2,5 до 7 тыс. рублей в сутки.

Трат — это возможность увидеть Таиланд вне туристических шаблонов, недорого отдохнуть и открыть для себя новые острова до того, как сюда хлынет поток.