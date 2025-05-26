Житель Финляндии 38 раз объехал закрытые границы, чтобы попасть в Россию

Житель Финляндии, которому нравится бывать в России, раскритиковал местные власти за закрытые границы. Теперь для того, чтобы попасть в страну, ему приходится искать объездные дороги.

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Житель Финляндии рассказал, на какие ухищрения ему приходится идти, чтобы попасть в Россию. Паси Валроос живет в финском городе Иматра, но любит посещать Светогорск.

Ранее поездка занимала у него менее час, а теперь мужчина может попасть в любимый город только через объездной путь через Эстонию. Маршрут составляет 1200 км.

Как пишут местные СМИ, все дело в закрытых пограничных пунктах.

Несмотря на неудобства, Валроос не намерен отказываться от поездок в Россию. С конца прошлого года он уже 38 раз побывал в Светлогорске, пробираясь в город объездными путями.

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Между тем, финская таможня столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, вызванными закрытием восточной границы с Россией. Это обходится бюджету более чем в 500 тыс евро ежемесячно. Представитель Профсоюза финских таможенников Яри Ниеминен предложил правительству рассмотреть открытие хотя бы одного пограничного перехода для проведения эксперимента.

Напомним, начиная с ноября 2023 года финское правительство постепенно закрывало пункты пропуска на границе с Россией, а в апреле 2024 года восточная граница была закрыта на неопределенный срок из-за миграционного кризиса.