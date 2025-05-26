Тысячи опечатанных отелей: эксперт объяснил закрытие гостиниц в Турции

Координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар заявил, что новости о четырех тысячах опечатанных отелей в Турции объясняются работой по «устранению недостатков». Об этом Санджар рассказал РИА Новости.

Ранее юрист Абиде Гюлел Сарал сообщила, что Министерство туризма Турции опечатало около четырех тысяч отелей. По ее словам, они продолжали работу с разрешениями, выданными муниципалитетами, но не получили сертификаты туристического бизнеса вовремя.

В 2021 году турецкие отели могли работать, получив разрешение от местных властей. Однако спустя полгода было введено требование о получении специального национального сертификата.

По мнению Санджара, во многих сообщениях об опечатанных отелях были преувеличены масштабы ситуации. Это создало атмосферу паники в туристической индустрии.

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Координатор Pegas Touristik подчеркнул, что Министерство туризма предоставило отелям определенный срок на устранение недочетов. Если завершить эту работу вовремя не удалось, отели были временно закрыты.