В Турции опровергли слухи о массовом закрытии отелей

Сообщения о якобы 4 тыс. опечатанных отелей в Турции вызвали беспокойство у туристов, однако представители турецкой индустрии гостеприимства поспешили успокоить отдыхающих. По словам руководителя крупного турхолдинга Орхана Санджара, речь идет не о внезапных закрытиях, а о стандартной процедуре устранения недостатков в работе гостиниц.

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Поводом для волнений стали заявления адвоката Абиде Саралу, которая утверждала, что 4 тыс. средств размещения в Турции оказались опечатаны из-за отсутствия сертификатов туристического объекта. По ее словам, с 2021 года гостиницы могли временно работать по разрешению местных властей, но в течение полугода должны были оформить полноценный сертификат. Однако многие владельцы этого не сделали.

Орхан Санджар опроверг панические сообщения, пояснив, что Министерство туризма всегда дает отелям время на исправление недочетов.

«Никто не опечатывает отели внезапно. Те, кто не успевает устранить нарушения, прекращают работу и заранее уведомляют турагентства об отмене бронирований. Цифра в 4 тыс. относится к гостиницам, где сейчас идут работы по приведению в соответствие требованиям», – подчеркнул эксперт.

Он рекомендовал путешественникам перед поездкой уточнять статус своего отеля, но заверил, что массовых отмен не ожидается. «Никакого кризиса в отрасли нет, гости не останутся без жилья. Однако для спокойствия лучше заранее подтвердить бронь и уточнить детали. Наша задача – обеспечить прозрачность и комфорт для туристов», – добавил Орхан Санджар.

Власти и представители туриндустрии призывают не поддаваться панике и проверять информацию в официальных источниках.