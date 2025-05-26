Turkish Airlines отменила часть рейсов из Пулково в Анталью и Стамбул

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines в ночь на понедельник отменил четыре рейса в Анталью и один в Стамбул из Пулково. Пассажиры, прибывшие в аэропорт, вместо регистрации увидели на табло статус «отменен».

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По словам туристов, авиакомпания предложила лишь бесплатное такси, но не обеспечила организованный трансфер или размещение в отеле. Людям рекомендовали самостоятельно искать гостиницы, сохранять чеки и затем запрашивать компенсацию. Питание и воду Turkish Airlines также не предоставила.

«Туроператоры говорят нам, что не стоит ехать на такси и искать жилье, потому что вылет может быть в любой момент. По правилам, авиакомпания обязана организовать автобус, отель и питание, а также четко сообщить время нового рейса», – рассказала пассажирка отмененного рейса Татьяна Высоцкая.

Ситуация осложняется тем, что у многих пассажиров сгорают стыковочные рейсы. У других уже должен был начаться отдых в Анталье.

Накануне, 25 мая, Пулково предупредил о возможных сбоях в расписании из-за ограничений на взлет и посадку в московских авиаузлах. Петербургский аэропорт временно принимает часть столичных рейсов, что могло повлиять на отмены Turkish Airlines.