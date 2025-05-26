Назван самый востребованный у россиян зарубежный город для отдыха весной

Стамбул оказался самым востребованным у россиян зарубежным городом для отдыха весной 2025 года. Другие наиболее популярные у соотечественников направления для путешествий назвали аналитики сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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Уточняется, что в турецком мегаполисе было оформлено 8 процентов бронирований. Следом идут Дубай (6,3 процента) и Минск (4,4 процента). Авторы исследования отметили, что по сравнению с 2024 годом Стамбул стал менее популярным на 20 процентов. А интерес к отдыху в Объединенных Арабских Эмиратах и Белоруссии остается на прежнем уровне.

В топе любимых россиянами зарубежных городов также оказались Ереван (2,6 процента), Шанхай (2,4 процента), Ташкент (2,3 процента), Тбилиси (2,2 процента), Париж (2,1 процента), Пекин (1,9 процента) и Бангкок (1,6 процента).

Ранее российским туристам назвали заграничные направления, для поездки в которые не нужен загранпаспорт. В список вошли Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.