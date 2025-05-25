Пассажиры Turkish Airlines столкнулись с хаосом в аэропорту

В Турции наблюдается резкое ухудшение ситуации в туристической сфере, вызванное закрытием множества отелей и серьезными проблемами в аэропортах. По информации СМИ, пассажиры как минимум шести рейсов авиакомпании Turkish Airlines оказались в затруднительном положении: после регистрации и сдачи багажа им пришлось покинуть чистую зону аэропорта, чтобы забрать свой багаж и заново пройти процедуру регистрации. В некоторых случаях задержки рейсов достигали 10 часов, и три из них люди провели на борту самолета без предоставления еды и напитков.

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Ситуация усугубляется тем, что авиакомпания Turkish Airlines начала заносить «проблемных пассажиров» в черный список. Это означает, что те, кто проявляет агрессивное или недисциплинированное поведение, могут столкнуться с ограничениями не только у этой авиакомпании, но и у других перевозчиков альянса Star Alliance.

На фоне этих событий около 250 отелей были закрыты перед началом курортного сезона в таких популярных направлениях, как Бодрум и Фетхие. Проверка 526 туристических объектов показала, что почти половина из них не соответствует требованиям лицензирования. Губернатор Идрис Акбийик сообщил о том, что менее четверти всех отелей с муниципальной лицензией прошли проверку.

Тем временем спрос на туры в Турции продолжает падать. Президент Ассоциации профессиональных управляющих отелей Бодрума Сердар Карджылыоглу отметил несоответствие данных Минкультуры о турпотоке реальности: уровень бронирований в Анталье и Мугле не превышает 20% к концу июля.

На фоне этих трудностей туроператоры также сообщили о снижении цен на туры в Таиланд на 10% на лето 2025 года из-за укрепления рубля и растущей конкуренции со стороны Вьетнама и Китая.

Напомним, ранее стало известно, что гиды в Турции вводят туристов в заблуждение, чтобы продать экскурсии.