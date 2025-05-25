Трудоголизм и еда по ночам: чем удивила российских туристов Южная Корея

Несмотря на растущую популярность Южной Кореи у россиян, некоторые аспекты жизни в этой стране вызывают недоумение. О самых необычных и раздражающих моментах, с которыми сталкиваются туристы, «ФедералПресс» рассказывает со слов очевидцев.

«Почти все заведения в стране открываются либо после 17:00 часов вечера, либо работают с утра, но с длинным обеденным перерывом. Примерно с 14 до 19. Что очень некомфортно для тех, кто привык обедать», – рассказывает переехавшая в Южную Корею россиянка Кристина Квон.

Одним из самых больших сюрпризов для российских туристов, как пишет aif.ru, стал график работы корейских ресторанов. Местные жители, по словам очевидцев, предпочитают посещать заведения общепита в вечернее и ночное время, что создает неудобства для тех, кто привык к полноценному обеду. Сами корейцы, по словам Кристины Квон, ценят еду настолько, что вопрос: «Вы сегодня ели?» – равносилен приветствию. Причем мужчины отдают предпочтение женщинам с хорошим аппетитом.

Еще один аспект, вызывающий удивление и даже опасения, – стиль вождения водителей общественного транспорта. По мнению туристов, водители стремятся как можно быстрее проехать маршрут, что нередко приводит к опасным ситуациям на дороге. Туристы отмечают, что водители одеты с иголочки, но при этом позволяют себе агрессивную езду. Если пассажир не успел ухватиться за поручень, то рискует упасть, при этом водитель не замедлит ход.

Несмотря на это, россияне отмечают и положительные стороны. Одним из самых приятных моментов является гостеприимство местных жителей, которые всегда готовы помочь туристу. Особое восхищение вызывает трепетное отношение к старшему поколению, инвалидам, велосипедистам и беременным женщинам. В общественном транспорте для них предусмотрены специальные места, обозначенные разными цветами. Если же кто-то по незнанию займет такое место, корейцы, особенно старшего поколения, обязательно сделают замечание.

Пожилые люди могут проявлять интерес к туристам, рассматривая их или даже прося сфотографироваться, в то время как молодежь относится к приезжим более спокойно.

Местные свадебные традиции могут удивить неподготовленного гостя. О том, что представляет собой корейская свадьба, рассказала россиянка Ада Вон, проживающая в этой стране.

«Когда молодожены доходят до алтаря, они обязательно должны поклониться друг другу. Затем поклониться родителям, что сидят на тронах в первом ряду. Потом включается музыка и на каждом слове «любовь» пара должна поцеловаться», – описывает процесс бракосочетания Ада Вон.

По ее словам, корейская свадьба – это своеобразный бизнес-проект, куда приглашают всех, кого только можно вспомнить, чтобы окупить затраты на торжество.

Россиянка отмечает, что гости должны обязательно принести денежный подарок, в среднем около 100 долларов. Специальный человек на входе фиксирует имя дарителя, пересчитывает сумму и записывает ее. Молодожены бережно хранят эти записи, чтобы в будущем отдать аналогичную сумму, если их позовут на свадьбу к этим гостям.

Еще одна особенность корейской культуры, поразившая россиян, – неприятие чаевых. Местным официантам хорошо платят, поэтому оставленные на столе деньги расцениваются скорее как оскорбление, нежели благодарность.

Кроме того, как отметила другая россиянка Николь Кидер, в Корее широко распространен алкоголизм, который идет рука об руку с трудоголизмом. Корейцы много работают и много пьют, причем напиваются, по ее словам, где угодно, только не дома. Николь была удивлена, когда при знакомстве корейские парни интересовались, сколько водки она может выпить.

Не меньшее удивление вызывает и трудолюбие корейцев. Во многих организациях работают детские сады, куда можно отдать малыша, которому исполнилось полгода, чтобы мама могла спокойно работать.