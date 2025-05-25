Названы страны, где выросли цены на туризм

Аналитики Башстата опубликовали свежие данные о ценах на туристические услуги в апреле 2025 года. Согласно отчету ведомства, стоимость туров и путевок изменилась как в сторону увеличения, так и в сторону снижения в зависимости от направления.

«В Башкирии в апреле этого года зафиксировали повышение цен на туристические услуги», – сообщает Ufacitynews.ru.

Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на поездки в Беларусь – туры подорожали почти на 8 % по сравнению с мартом. Поездки в Турцию также стали менее доступными: стоимость турпакета из Уфы увеличилась на 2,8 %.

Не обошли стороной изменения и внутренний туризм. Санаторно-оздоровительный отдых в пределах Башкортостана за месяц прибавил в цене почти на 6 %.

Однако не все направления стали дороже. По информации статистического ведомства, отдых в Объединенных Арабских Эмиратах оказался выгоднее на 6,3 %, а поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подешевели в среднем на 3,6 %.

Специалисты связывают такие изменения с сезонными факторами, колебаниями валютных курсов и спросом со стороны туристов.