BP: курорт Мармарис отпугивает туристов резким ростом цен
Популярный курорт Мармарис в Турции столкнулся с кризисом из-за оттока туристов по причине резкого роста цен на фоне инфляции. Об этом сообщает издание «Южный Федеральный» со ссылкой на информацию Bristol Post.
По данным источника, на сегодняшний день пляжи стали практически безлюдными «пустынями». Туристы делятся кадрами, на которых в утренние часы возле моря отдыхает лишь один человек. На улицах с барами и ночными клубами тоже нет привычного скопления путешественников.
Зарубежные авторы пришли к выводу, что Мармарис может так и остаться пустынным в течение всего сезона, если цены на услуги не будут снижены.