Чем отпугивает туристов курорт Мармарис

Популярный курорт Мармарис в Турции столкнулся с кризисом из-за оттока туристов по причине резкого роста цен на фоне инфляции. Об этом сообщает издание «Южный Федеральный» со ссылкой на информацию Bristol Post.

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По данным источника, на сегодняшний день пляжи стали практически безлюдными «пустынями». Туристы делятся кадрами, на которых в утренние часы возле моря отдыхает лишь один человек. На улицах с барами и ночными клубами тоже нет привычного скопления путешественников.

Зарубежные авторы пришли к выводу, что Мармарис может так и остаться пустынным в течение всего сезона, если цены на услуги не будут снижены.