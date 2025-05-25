Кумысолечение в Кыргызстане: как доехать и стоит ли пробовать

Если хочется не просто отдохнуть, а «перезагрузить организм», очистить голову и погрузиться в живую природу, стоит отправиться в Кыргызстан на кумысолечение. Это не модный детокс и не спа, а древняя оздоровительная практика, в основе которой лежит свежее кобылье молоко.

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Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Веками оно использовалось кочевыми народами как мощное средство для укрепления здоровья и восстановления сил. А сегодня кумысолечение переосмысливают с позиции этно- и оздоровительного туризма: приглашают гостей в кочевые уголки Кыргызстана, где в связке с чистым горным воздухом и потрясающими видами оно даёт путешественникам новый исключительный опыт. О том, как проходит курс кумысолечения, расскажу ниже».

Напиток, рождённый степью

Практики кумысолечения распространились задолго до появления письменности в этих краях. У кочевников кумыс имел статус куда более высокий, чем еда: он был частью культуры. Производят его из свежего кобыльего молока, которое сбраживается в специальных бурдюках или деревянных кадках с помощью закваски. Впрочем, сегодня в понятие «кумысолечение» входит употребление не только ферментированного, но и свежего молока буквально «из-под кобылы». Главное в обоих случаях – сезон.

Самым полезным молоко считается в мае и июне, когда молодая трава в горах становится ярко-зелёной, а у кобылиц появляются жеребята. Только в этот период оно максимально насыщено питательными веществами: витаминами A, B, C, D, E, кальцием, железом, пробиотиками и ферментами, которые способствуют пищеварению, укрепляют иммунитет и нормализуют обмен веществ. Такое молоко помогает при анемии, гастритах, переутомлении, кожных и лёгочных заболеваниях – известны случаи, когда им лечили даже туберкулёз.

Как проходит курс?

Пить молоко следует по чёткому расписанию: пять раз в день, каждые два часа, по 250 мл. Первый стакан – рано утром, на пустой желудок. Кыргызы уверяют: только такой режим «запускает» оздоровительный эффект. Поначалу ощущения странные: непривычный запах, кислый вкус, немного газов в животе. Но уже через пару дней появляется лёгкость в теле, улучшается сон, а настроение выравнивается.

Где пить кобылье молоко?

Кумысолечение распространено в локациях, где горы встречаются с пастбищами. Одна из таких – Аламединское ущелье, расположенное всего в 40 минутах от Бишкека. Здесь альпийские луга и сосновые леса буквально подпирают город с тыла. Это идеальное место для тех, кто хочет уединения и горной тишины, не теряя при этом доступ к базовой инфраструктуре.

Чуть дальше находится Чункурчак, живописное ущелье, окружённое скалами и еловыми лесами. Здесь особенно популярен формат глэмпинга: круглые панорамные юрты с удобствами, где можно жить почти как кочевник, но с горячим душем и отличным видом. Молоко в них привозят прямо с ближайших пастбищ, а вечерами горы окрашиваются в медный цвет, и тишина становится почти осязаемой.

Ещё один вариант – побережье Иссык-Куля, самого известного озера Кыргызстана. По его берегам разбросаны фермы, базы отдыха и небольшие семейные отели, где молоко и кумыс становятся не просто частью рациона, а элементом неспешного оздоровительного быта. Но следует учитывать, что сезон здесь стартует позже – в конце мая или начале июня.

Как организовать поездку?

Есть два подхода:

комфортный. Вы бронируете место в глэмпинге, экоотеле или на базе отдыха. И организованно договариваетесь с отелем о курсе кумысолечения. Это удобно, если хочется сочетать отдых на природе и привычный уровень комфорта;

Вы бронируете место в глэмпинге, экоотеле или на базе отдыха. И организованно договариваетесь с отелем о курсе кумысолечения. Это удобно, если хочется сочетать отдых на природе и привычный уровень комфорта; «дикий». Приезжаете в горы с палаткой или останавливаетесь у местных жителей. Ищете ближайшее стойбище чабанов и покупаете у них молоко напрямую. Взамен – знакомство с кочевым укладом, настоящая сырость земли под ногами, крики жеребят и крепкий курут на закуску.

Обойдётся кумысолечение около 1000 рублей в день, включая само молоко, доставку в термосах и иногда даже лёгкую консультацию по питанию.

Почему это стоит попробовать

Кумысолечение – не просто способ оздоровиться, а возможность на время выйти за пределы привычного, взглянуть на здоровье иначе, почувствовать связь с природой и культурой, которым тысячи лет. Это опыт, в котором лечит не только молоко, но и ритм: размеренность дней, чистота воздуха, голос ветра в еловых ветвях и неспешное движение табунов по склонам. В Кыргызстане кумыс – по-прежнему часть жизни. И, возможно, самое ценное, что можно увезти с собой отсюда, – это не только лёгкость в теле, но и это новое, тихое состояние внутри, в котором гораздо легче услышать себя.

Что скажет врач?

Наиля Шигапова, врач:

«Кумыс — это ферментированный кисломолочный напиток, получаемый путём спиртового и молочнокислого брожения из молока кобылы. Кумыс содержит легкоусвояемые белки и жиры, витамины А, Е, С, группы В, железо, медь, йод, кальций, магний, калий, селен и медь. Усваивается до 95% полезных элементов».

Кумыс обладает лёгким противовоспалительным и антисептическим действием, что может положительно влиять при хронических воспалительных процессах. Но важно помнить, что кумыс – это не лекарство в широком смысле и не может быть единственным средством для лечения, он может выступать только вспомогательным методом, но никак не основным. Применяют его как дополнительную терапию при лечении заболеваний дыхательных путей, в том числе туберкулёза и астмы, заболеваний желудочно-кишечного тракта (язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов).

Перед применением нужно провести полное медицинское обследование и учесть индивидуальные особенности организма, например, кумыс содержит лактозу, и его нельзя принимать людям с непереносимостью этого фермента. Также из-за брожения и ферментирования в кумысе содержится спирт, хоть и в небольшой концентрации, но из-за этого его нельзя принимать детям. Помимо этого, он стимулирует нервную систему и противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и острыми инфекционными заболеваниями.

В целом кумысолечение может быть включено в комплексное лечение определённого ряда заболеваний, но только с согласования и под контролем врача.