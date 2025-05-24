«Не дают мужикам прохода». Чем удивляют официантки в Таиланде

Турист из России побывал в Таиланде и рассказал, как местные официантки раскручивают мужчин на деньги. Впечатлениями от увиденного он поделился в своем блоге на платформе «Дзен».

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Россиянин посетил популярную туристическую улицу в центре Паттайи, которая является местом скопления десятков баров, а потому привлекает мужчин. В питейных заведениях работают только молодые официантки, которых одевают в специальную форму в виде короткого топа, шортов или юбки.

«Причем, каждое кафе имеет свой тематический дресс-код. Например, в одном работают официантки "медсестры", в другом ― "чирлидерши", в третьем ― "морячки"», ― рассказал блогер.

Задача девушек не просто разносить напитки, но прежде всего «поймать» посетителей.

«Некоторые официантки буквально не дают мужикам прохода: просто загораживают дорогу и все ― либо заходишь к ним в бар, либо никуда не идешь», ― отметил турист.

С его слов, бары Таиланда ― суровая индустрия с высокой конкуренцией. Девушки здесь окружают пешеходов, хватают их за руки и вешаются на шею, чтобы заманить к себе. У каждого бара также есть территория, границу которой нельзя пересекать.

«Девушки из соседнего заведения не могут ловить клиентов на половине своих конкурентов, иначе может дойти даже до драки», ― объяснил мужчина.

Он также отметил, что официантки Таиланда только разносят еду и напитки. Однако с ними можно договориться о дополнительных услугах.

Ранее самыми опасными для российских туристов странами эксперты назвали Египет, Турцию и Таиланд. Они стали лидерами по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток соотечественников.