В Германии меняются предпочтения туристов

В условиях подорожания отдыха в Турции немецкие туристы разрабатывают стратегии экономии. Как сообщает туристическое издание Touristik Aktuell, многие граждане Германии переходят на более экономичные варианты проживания, жертвуя уровнем комфорта и выбирая более доступные форматы «всё включено».

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По словам главы туроператора Schmetterling Омера Караджа, цена 13-дневного пребывания в отеле Diamond Princess в Манавгате выросла с 1337 евро в августе 2022 года до 1878 евро в августе 2024 года. Подобная динамика беспокоит как путешественников, так и представителей туриндустрии, стимулируя поиск альтернатив.

Туроператоры корректируют свои предложения, добавляя больше бюджетных вариантов размещения, особенно в востребованных регионах, таких как Сиде и Алания. Компания TUI расширяет предложение трехзвездочных отелей и предлагает скидки для детей.

Вводятся новые концепции питания, например, «All Inclusive Light» от Schauinsland-Reisen. Эта схема включает в себя все блюда и напитки, за исключением алкоголя, что позволяет сэкономить до 50 евро на человека в неделю.

В то же время, некоторые туроператоры, ориентированные на российский рынок, выражают сомнения относительно эффективности этих тенденций. В Anex Tour отмечают, что фактическое снижение затрат не столь значительно, как ожидалось, из-за изменений в структуре расходов отелей, включая зарплаты персонала и стоимость энергоресурсов.

Таким образом, немецкие туристы и туроператоры ищут новые способы адаптации к меняющейся экономической ситуации в турецком туризме, при этом конкуренция со стороны Египта и Греции остается существенным фактором.

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