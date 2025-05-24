Почувствовала резкую боль, когда купалась: рыба-хирург разрезала ногу российской туристке в Египте

Российской туристке, турагенту по профессии, во время отдыха в Хургаде разрезала ногу рыба-хирург, сообщает тг-канал Shot. Во время купания в Красном море недалеко от берега девушка почувствовала резкую боль, потом увидела рану и проплывшего рядом морского обитателя.

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У пострадавшей оказалась затронута артерия на щиколотке, порез зашили, назначили антибиотики, болеутоляющие и другие лекарства. По информации от самой туристки, которой она поделилась в соцсетях, 3 дня ей пришлось пролежать в постели, так как наступать на ногу было больно. Сотрудники отеля, где отдыхала девушка, по ее словам, показали себя очень хорошо.

Однако спустя несколько дней нога по-прежнему остается отекшей и горячей. Россиянка рассказала, что боится инфицирования и собирается снова обратиться к врачу.

«Рыбы-хирурги длиной до 40 см сами никогда не нападают на человека, – пояснил редакции TourDom.ru морской биолог Никита Корнилов. – Они могут только обороняться, если их задели. В данном случае туристка, скорее всего, коснулась рыбы случайно».

По словам эксперта, у «хирурга» в основании хвоста есть острые, как скальпель, шипы. Они могут порезать даже плотный гидрокостюм. «Рыба может испугаться, если ее кто-то преследует, и тогда она выпускает эти стилеты. Они смазаны одним из видов яда. Он не опасен, тем не менее отеки могут долго не проходить, поэтому надо принимать антибиотики».

При купании в Красном море важно смотреть вокруг себя и никого из морских обитателей не трогать, напомнил биолог. Если рыба все-таки укусила или порезала, желательно запомнить, как она выглядела. При плохом самочувствии – обратиться к врачу. «Иногда при попадании яда помогает горячая вода: нужно опустить в нее ногу (или руку) на 20–30 минут. Принять противоаллергенное средство. Если в ране застрял шип от рыбы – доктор сможет изъять его».