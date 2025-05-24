«Нос и губы — разъедены». Турист возмутился отдыхом в Турции

Российская туристка отдохнула с семьей на популярном турецком курорте Кемер и описала свой опыт фразой «голодные игры и пыт­ка солью». Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Читательница издания с ником AlinaStr выбрала для проживания пятизвездочный отель Queen’s Park Göynük Resort, работающий по системе «ультра все включено». По ее словам, в день приезда все рестораны в гостинице были закрыты из-за позднего времени, так что ребенка накормить не получилось.

Кроме того, туристке не понравилось, что за экскурсии ей пришлось доплачивать.

«Не ожидали, что за неделю потратим еще половину стоимости тура», — пожаловалась она.

Пляж при отеле россиянка назвала «адской духовкой и соленой пыткой».

«Соль — ее столько, что после купания волосы как пакля, нос и губы — разъедены (привет, жжение и шелушение!). На пляже — горячо, в воде — солено и тепло, в номере — скучно. Куда идти? В бар, видимо», — поиронизировала AlinaStr.

Путешественница также призналась, что природа Кемера — не для отдыха, а для экстремального выживания. Ее расстроило большое количество цикад, ящериц и муравьев, а местное солнце, по словам россиянки, — это «не ласковые лучи, а паяльная лампа».

Ранее другая российская туристка побывала в Кемере и описала отдых на популярном курорте страны фразой «худший пляж в жизни». Она рассказала, что весь отпуск ее семья провела у бассейна, потому что дочь все время просилась поплавать, а по камням ходить отказывалась.