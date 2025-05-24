Во сколько россиянам обошелся самый дорогой весенний отдых

Больше всего клиенты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip потратили весной на отдых в ОАЭ - компания из четырех туристов заплатила 3,5 млн руб. за девять дней в пятизвездочном отеле Дубая. Об этом говорится в исследовании компании (текст есть у ТАСС).

"Рекордную сумму на отдых потратила компания из четырех путешественников, которые провели девять дней в пятизвездочной гостинице Дубая и заплатили 3 495 000 руб. (в стоимость были включены завтраки)", - говорится в документе.

На втором месте оказался восьмидневный отпуск в Кемере, куда отправилась семья из пяти человек (с двумя детьми). Они проживали в четырехзвездочном отеле. Отдых в формате "все включено" обошелся им в 2,98 млн руб. Кроме того, 1,83 млн руб. потратили туристы на весеннюю поездку в Париж. Двое россиян провели шесть дней в гостинице "три звезды", в стоимость входили только завтраки, отметили в компании.

Также в топ дорогих поездок попали каникулы в Токио и Сан-Диего. В столице Японии семья из трех человек, включая ребенка, провела восемь дней в трехзвездочной гостинице за 1,76 млн руб. (без питания). А в США двое взрослых проживали 25 дней в двухзвездочном отеле с завтраками, заплатив за это 1,07 млн руб.

Согласно исследованию, лидером российского рейтинга стала Москва: две недели в пятизвездочной гостинице обошлись двум путешественникам в 588 тыс. руб., причем питание в эту сумму не входило. Далее следует поездка в Екатеринбург, где двое туристов провели 14 дней в отеле категории "пять звезд" с завтраками, заплатив 432 тыс. руб. На третьем месте оказались семейные каникулы в Адлере: на южном курорте пять человек, включая одного ребенка, 12 дней отдыхали в четырехзвездочной гостинице с двухразовым питанием. Этот отпуск обошелся им в 409 тыс. руб.

В список также попали путешествия в Калининград и Эсто-Садок, причем в обоих случаях отдыхали семьи с детьми. В самую западную область России ездили пятеро путешественников (в том числе один ребенок). 11 дней в четырехзвездочном отеле с завтраками стоили 377 тыс. руб. В горах на Красной поляне семья из трех человек (включая ребенка) за 373 тыс. руб. отдыхала неделю в пятизвездочном отеле с завтраками, добавили в сервисе.