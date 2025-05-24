Глава Марий Эл планирует сотрудничать с Турцией в сфере туризма

Туризм является одним из перспективных направлений сотрудничества между Марий Эл и Турцией. Такое мнение высказал глава республики Юрий Зайцев по итогам встречи с генконсулом Турции в Казани Угуром Йылмазом.

"Считаю, что перспективное направление по развитию наших взаимоотношений - это туризм, однако в настоящее время формируются связи и в области образования - работу можно усилить в этих и других направлениях", - отметил Зайцев.

Он назвал Турцию одним из ключевых зарубежных партнеров региона, что подтверждается в том числе цифрами внешнеторгового оборота, который, по словам главы Марий Эл, в минувшем году составил 10,6% от общего объема внешнеторгового оборота республики.

"Экспорт товаров вырос почти на 6% по сравнению с 2023 годом, его основная доля пришлась на электрические машины и оборудование и составила 85,6%, изделия из бумажной массы, бумаги и картона - 6,8% и древесину с изделиями из нее - 5,3%", - продолжил Зайцев.

При этом основной объем импорта пришелся на электрические машины, оборудование, механические устройства и изделия из древесины.

В свою очередь, генконсул напомнил, что в последние годы Турция активно углубляет связи с регионами консульского округа и отмечает рост показателей по сравнению с предыдущими годами.

"Но вместе с тем есть большой потенциал развития отношений в сферах торговли, прямых инвестиций, культуры, образования и туризма", - заметил Йылмаз.

Он назвал перспективными отрасли машиностроения, строительства, деревообработки, металлургии, химической промышленности и продуктов питания.