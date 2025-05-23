Яндекс.Такси в Турции: с какими проблемами сталкиваются туристы

После того как в Турции начала работать компания Яндекс Go, конкуренция в сегменте индивидуальных трансферов усилилась. Туристы стали тщательнее выбирать, с кем поехать из аэропорта в отель и обратно. Тему обозначили участники Tourdom Camp.

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Стоимость поездок из аэропорта в отель и обратно в Турции зачастую ниже у Яндекс Go, «Киви такси» и местных сервисов.

«Я бронирую машины в основном через "Островок", поездка из аэропорта Антальи до Белека стоит около 4 тыс. руб. (40 евро). У туроператоров индивидуальный трансфер, как правило, намного дороже, иногда в два раза», – поделилась Наталья Рукавичкина (турагентство «Тур Эксперт Вип»).

Редакция сравнила стоимость дороги из аэропорта в Кемер. Оказалось, что «Киви такси» довезет в отель за 3800 руб., одна из местных транспортных компаний – за 55 евро (4900 руб.), Яндекс Go – за 3700 руб.

Впрочем, сервис Яндекса не всегда доступен, даже в Анталье.

«Приложение показало стоимость поездки, но вызвать такси не удалось», – отметили наши собеседники.

Клиентам предлагают только тариф «эконом», машин побольше нет в наличии: если на отдых приедет большая семья с тремя чемоданами, такой вариант не подойдет. Возможны разные казусы.

«Мы заказали такси из Бельдиби в центр Антальи, выбрали оплату картой. Сразу же списалось 3000 руб. Приехав на место, водитель говорит, что деньги не поступили, отдали наличные. Возврат на карту пришел только через несколько дней», – рассказал турагент.

Туроператоры подстраиваются под изменившиеся условия. В частности, в Fun&Sun в Турции работают с «Киви такси». В пресс-службе объяснили:

«Цены привлекательные, разные типы машин – от купе до автобуса на 15 человек. Туристам дают номер водителя для связи. По прилете их встречают с именной табличкой и ожидают 90 минут от указанного в бронировании времени».

«Мы нашли партнеров, которые предоставляют услуги трансфера по конкурентным ценам, – рассказал директор по продажам OneTouch & Travel Иван Бубляев. – Например стоимость поездки по маршруту аэропорт Анталья – Бельдиби у нас начинается от 50 евро (4500 руб.)».

Сами туристы иногда предпочитают, чтобы их вез именно представитель туроператора. Машины комфортные, с кондиционером и водой, водители проверенные, в аэропорту встречают с табличкой, накладок не бывает.

«Кроме того, индивидуальный трансфер от туркомпании обычно выбирают клиенты, не владеющие иностранным языком, ведь таксисты часто не говорят по-русски, – привел пример директор турагентства "Ингостур Центр" Александр Казин. – Есть еще масса важных деталей: оплата поездки картой российского банка, заказ заранее, а не по прилете».

Ранее мы писали, что на конференции Tourdom Camp выявили тенденции развития турбизнеса на ближайшие годы, обсудили последствия изменения базового для туротрасли понятия «турпродукт», а также возможность сделать топливные сборы «комиссионными».