В Лондоне туристы становятся жертвами подставных таксистов

Ирвин-Клайн направлялся в Испанию для встречи с родителями и решил провести два дня в Лондоне. В один из вечеров он посетил популярный бар The Roxy в районе Сохо, где выпил несколько коктейлей. Позже, вызвав такси через приложение Uber, он не заметил, что сел в машину другого водителя.

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По пути к хостелу мошенник предложил туристу сигарету с наркотическим веществом. После того как Ирвин-Клайн потерял сознание на 20-30 минут, злоумышленник воспользовался моментом и украл его деньги и данные с телефона. Когда турист пришел в себя, он обнаружил себя выброшенным из машины и сразу же обратился за помощью к прохожему.

Вернувшись в хостел, Джейкоб понял, что с его ноутбука были удалены все важные данные.

«Я потерял 123 тысячи долларов в криптовалюте и других активах», — с сожалением отметил он.

Напомним, ранее в Костроме рецидивист обокрал автовладельца, стащив сумку с документами из его машины.

Тем временем в Британии семье удалось необычным способом помочь пожилому отцу с деменцией.