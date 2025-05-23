Чем санатории Беларуси привлекают туристов со всего мира

К летнему сезону готовят санатории Беларуси. Что в этом году предлагают здравницы, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

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Белорусские санатории привлекают отдыхающих необычными услугами, например, посещением снежной комнаты. За такими процедурами приезжают в том числе жители стран Содружества и туристы из Евросоюза. Безвизовый въезд помог и жительнице Великобритании Татьяне Федоровой. Вместо ежегодного отдыха в Турции она выбрала белорусскую здравницу.

«Здесь очень прекрасная обстановка: красота вокруг и прекрасный персонал. Мы очень рады, что попали в этот санаторий по совету наших друзей из Латвии. В Великобритании вообще нет системы санаториев. Там все бесплатно, но очень сложно попасть куда-то», – рассказала Татьяна Федорова.

Гостей привлекает качество по доступной цене. Сегодня здравницы – это многопрофильные центры. В санаториях спросом пользуются кабинеты стоматологии, массажа, косметологии.

«Новые методики и услуги появляются практически ежедневно. Сегодня закупается оборудование, которое применяется преимущественно с использованием природно-лечебных факторов. Это минеральные воды, лечебные грязи – то, что является брендом наших санаториев», – Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Обращаются в санатории и с различными заболеваниями. Белорусские здравницы предлагают минералотерапию, лечение азотом или уколы с углекислым газом.

«Отдыхающие приезжают уже с санаторно-курортными картами или с выписками от участковых терапевтов, которые рекомендуют те или иные направления. Согласно этому перечню и профилю заболеваний, выставляется план – кому какие процедуры будут подходить», – Ольга Севастьян, заместитель директора по медицинской части.

Предлагают здравницы и активный отдых. Можно поиграть в мини-гольф, футбол, шахматы или отдохнуть на берегу озера. В основном санатории расположены в живописных местах.