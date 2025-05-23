Литва отказалась признавать небиометрические паспорта россиян

Литва отказалась признавать паспорта российских граждан без биометрических данных. Об этом сообщает издание Delfi.

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Власти Литвы подписали указ, согласно которому россиян с небиометрическими паспортами больше не смогут принимать на территории страны — их больше нельзя использовать как документы для проезда. Новый закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.

«Паспорта без биометрических данных не имеют современных мер защиты (отпечатки пальцев, изображение лица — прим. "Ленты.ру") и их легче подделать, поэтому существует больший риск незаконного использования», — отметил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Уточняется, что это распоряжение не распространяется на транзитные поездки по железной дороге из Калининграда в основную часть России по территории Литвы. Также в исключительных случаях будут рассматриваться индивидуальные заявления граждан, которые планируют въезд в страну, если цель прибытия соответствует интересам Литовского государства.

«Приняв это решение, мы присоединяемся к другим странам Европейского союза (ЕС), которые уже ввели подобные ограничения», — сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Небиометрические российские паспорта не признаются Данией, Чехией, Эстонией, Францией и Исландией.

Ранее Франция, которая считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы, подтвердила, что правила подачи документов для россиян будут усложнены. С 14 апреля государство перестало признавать российские небиометрические загранпаспорта.