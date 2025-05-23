Почему резко подешевели авиабилеты в ОАЭ и на Мальдивы

В России резко упали цены на авиабилеты. На данный момент можно улететь в Объединенные Арабские Эмираты за 5 тысяч рублей, а на Мальдивы — за 16. Отметим, что речь идет о прямых рейсах — в стоимость авиабилетов включена ручная кладь без ограничений по весу. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Дмитрия Мира, с чем связано падение цен и сколько сейчас стоит улететь по самым популярным у россиян туристическим направлениям.

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По словам специалиста, в ОАЭ и на Мальдивах сейчас не сезон для отдыха, поэтому наблюдается снижение цен на авиабилеты, однако есть нюанс.

«Эти направления сейчас не популярны, поэтому цены на авиабилеты снизились. Также важно учитывать, что это цена за билет в одну сторону, а обратно стоимость авиаперелета может быть значительно выше. Происходит дисбаланс спроса. Необходимо обратить внимание этот момент при бронировании», — сказал он.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день самые популярные направления для отдыха — это Турция и Египет. Стоимость авиабилетов в эти страны держится на максимально высоком уровне.

«Цены на перелеты по этим туристическим направления абсолютно не обоснованные. Например, стоимость билета из Москвы до Антальи в одну сторону выше, чем до Токио туда и обратно. Турция была и остается самым любимым направлением россиян после закрытия европейских курортов. В летний период цены на авиабилеты в эту страну всегда очень высокие, потому что в Египте и Эмиратах очень жарко в эти месяцы. А более дальние страны, такие как Таиланд или Куба, не пользуются большой популярностью у семей с детьми из-за длительного перелета», — объяснил собеседник «ВМ».

Как рассказал Мир, есть несколько способов сэкономить на авиабилетах:

покупать их в несезон;

приобретать заранее.

«Также можно заранее покупать комбинацию авиабилетов, чтобы сэкономить средства. Например, можно купить один билет Москва — Баку — Анталья, и он будет дешевле, чем покупать Москва — Баку и отдельно Баку — Анталья. В сентябре я поеду в кругосветное путешествие и буду лететь бизнес-классом через весь мир за 550 тысяч рублей. А если купить сейчас билет в бизнес-класс до Дубая или Антальи, то он будет стоить примерно столько же», — заключил он.

Представители туристических агентств рассказали, что самыми опасными для российских туристов странами являются Египет, Турция и Таиланд. Они лидируют по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток россиян.